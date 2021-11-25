Дуда попросив Столтенберга збільшити присутність сил НАТО на східному фланзі Альянсу

Президент Польщі Анджей Дуда закликав підвищити готовність сил НАТО на східному фланзі у зв'язку з безпековою ситуацією навколо кордонів України.

Про це він заявив у Брюсселі під час спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дуда зазначив, що Варшава дуже серйозно ставиться до того, що відбувається біля кордонів України.

"Я запропонував генеральному секретареві збільшити готовність сил НАТО в цій частині Європи, на східному фланзі, розглянути можливість збільшення там військової присутності, хоча б у рамках місії Air Policing, усіляких спостережних місій, які патрулюють цю східну частину Північноатлантичного альянсу",- заявив він.

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За словами президента РП, це необхідно для того, щоб показати усім потенційним агресорам, що НАТО не лише готове до оборони країн-членів, а й звертає увагу на безпеку своїх союзників з-за меж НАТО.

"Йдеться про таких союзників, як Україна, оскільки сьогодні безпека України під реальною загрозою", - підкреслив Дуда.

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Він нагадав, що з 2014 році триває окупація Криму і частини території двох областей на сході України, де щодня лунають постріли і гинуть люди. Дуда підкреслив, що з огляду на інформацію про перекидання російських військ до кордонів України "цьому регіону потрібно приділити особливу увагу".

Як повідомлялося, напередодні президенти України і Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда у телефонній розмові обговорили безпекову ситуацію в регіоні.