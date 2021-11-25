Посол Німеччини Фельдгузен про агресію РФ: "Це не конфлікт, а війна, яку нав’язали Україні"

Посол Німеччини Анка Фельдгузен вважає, що потрібно використовувати лексику, яка відображає справжній стан речей на сході України – що це не конфлікт, а війна Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я особисто завжди вважала, що це не конфлікт, а війна, яку нав’язали Україні. Нам потрібно працювати дуже ретельно, щоб покласти край війні", - сказала посол Німеччини.

Вона також зауважила, що була здивована, коли почула заяву російської сторони, що вони не братимуть участі у наступних перемовинах в межах нормандського формату, якщо Росію називатимуть стороною конфлікту на сході України.

"Але ми ніколи й не припиняли їх так називати. Тобто, було багато зустрічей (у нормандському форматі. – ред.) політичних радників, представників МЗС, і ми (Німеччина – ред.) з Францією завжди були дуже чіткими щодо такого формулювання", - зазначила посол.

Читайте також: Україні варто донести новому уряду Німеччини, на яких позиціях вона стоїть і чого хоче, - посол Фельдгузен

За її словами, намагання Росії у такий спосіб заблокувати свою участь у нормандському форматі - "це просто відмовка від того, що вони й так не збиралися робити".

Фельдгузен також запевнила, що Німеччина разом з Францією продовжуватиме спілкуватися з усіма сторонами, аби з’ясувати, чи можливо знову залучити Росію за стіл переговорів у нормандському форматі.

Читайте: Маас про зустріч в нормандському форматі: М’яч для вирішення протиріч лежить на полі Москви. ЄС тут говоритиме одним голосом