Контрольована Банковою частина комісії знову зірвала конкурс з обрання голови САП, - Шабунін
Про це пише у телеграм голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Татарівська частина комісії, а саме Соболь, Гуджал та Бусол не з‘явилася на засіданні, де мали бути оголошенні результати тестування. Після цього мала б бути співбесіда і оголошення переможця конкурсу", - зазначив він.
Шабунін наголосив, що засідання відбувалося онлайн, і Соболь не взяв у ньому участь, бо готується до 100-річчя закладу вищої освіти, а Бусол - бо поїхала у відпустку.
"Схоже, Зеленському/Татарову порятунок Ахметова у справі Роттердам+ вартує більше, ніж допомога західних партнерів на тлі можливого загострення військового конфлікту з Росією", - пише Шабунін.
Обрання голови САП до кінця листопада було одним з пунктів меморандуму, який Україна уклала з МВФ.