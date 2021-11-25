Юлія Кузьменко закликала журналістів спитати у Зеленського на пресмарафоні чому в справі вбивства Шеремета не шукають справжніх вбивць

Одна з підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремента - Юлія Кузьменко звернулася до журналістів, аби вони поставили запитання президенту Зеленському про те чому не шукають справжніх вбивць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

"Прошу перепосту у всіх небайдужих!!! Завтра, 26.11, Президент з 12 до 15 дає прес-марафон. Буде близько 30 журналістів по запрошенню від Офісу Президента, акредитації для всіх ЗМІ на цю подію немає. В мене прохання. До справжніх журналістів.

Спитайте, як довго збираються паплюжити наші життя?

Авакова вже немає, доказів і не було, але арешти нам є. Ріфу навіть браслет є. Так чия політична воля зараз продовжує утримувати брехню в справі Шеремета? І коли збираються шукати і саджати справжніх вбивць?

Дуже хочеться почути відповідь Володимира Зеленського на ці питання.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всім їм повідомили про підозру і було обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Довше за всіх у СІЗО перебував Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у справі Шеремета продовжив на два місяці запобіжні заходи трьом обвинуваченим