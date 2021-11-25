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Журналісти, яких не запросили на пресмарафон Зеленського, протестуватимуть проти цензури (оновлено)

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Журналісти, яких не запросили на пресмарафон Зеленського, протестуватимуть проти цензури (оновлено)
Працівники ЗМІ, які не отримали запрошення на пресмарафон, прийдуть на місце його проведення, щоб показати, як їх багато.

Цю пропозицію озвучила у фейсбуці журналістка-розслідувачка Тетяна Козирєва, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Колеги із непровідних ЗМІ, є пропозиція прийти під стіни "пресконференції", щоб продемонструвати - скільки журналістів хотіли і не змогли поставити запитання президенту Зеленському. Час - 12:00. Місце - (рестора. - Ред.) Автостанція піцца на Подолі", - написала вона.

Підтримати пропозицію Козирєвої колег закликала журналістка Катерина Сергацькова.

"Завтра журналісти, редактори, працівники ЗМІ прийдуть під місце проведення так званої прес-конференції президента Володимира Зеленського, щоб озвучити протест проти гібридної цензури. Журналісти мають мати рівні можливості у доступу до інформації і вправі поставити запитання, відповідей на які потребує суспільство, тоді як Офіс президента хоче спілкуватися тільки з обраними, створюючи лояльну бульбашку преси. Ні, не вийде", - написала вона.

Піцерія "Автостанція" розташована за адресою Нижній Вал, 15а.

ОНОВЛЕНО

Пізніше видання "Бабель" повідомило, що пресмарафон відбудеться у коворкінгу Creative State Arsenal на метро "Арсенальна". "Співвласник локації - консультант Великого будівництва Юрій Голик", - пише "Бабель".

Адреса Creative State Arsenal - вул. Московська, 8.

Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що 26 листопада відбудеться тригодинний пресмарафон Зеленського. "До участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ", - повідомили в ОП, зазначивши, що такі обмеження пов'язані з епідситуацією.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Ссыкотно ЗеДерьмаку.
  • саша паламарчук
  • Trot91
    Повезло вагнеровцам, что есть такой гнусавый и его друзья.
    Сидят сейчас и пьют водку, а на их руках кровь сбитых в воздухе десантников Украины.
    Это надо быть таким чмырём, год кричать, что не чего не было, после заявить, что было.
    Создать из слуг ТСК, и заявить, что нечего не было.
    Тюрьма по вам плачет **ки.
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