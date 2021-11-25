Європарламент визнав відповідальність Росії за злочини "Групи Вагнера"

Депутати Європейського парламенту ухвалили резолюцію щодо порушення прав людини російськими найманцями із "Групи Вагнера", визнавши, що саме влада РФ несе відповідальність за скоєні цим формуванням злочини. За ухвалення документа проголосували 585 депутатів, 40 були проти, 43 – утрималися.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Європейські депутати у найрішучіших термінах засудили жорстокі злочини, скоєні російською парамілітарною організацією "Група Вагнера" та спорідненими з нею військовими утвореннями у різних зонах конфлікту. Депутати зауважили, що російська держава відповідальна за фінансування, тренування, організацію та оперативне командування цими парамілітарними групами, та відзначили, що дії "Групи Вагнера" збігаються зі спробами Росії посилити свій вплив у таких зонах.

"Група Вагнера", як і інші найманці у сфері безпеки, мають сприйматися як тіньові організації російської держави", - наголошується у документі.

Зокрема, у резолюції сказано, що "Група Вагнера" бере участь у багатьох конфліктах в усьому світі, зокрема в Україні, в Сирії, Судані, Мозамбіку, Лівії, у Центральноафриканській Республіці та у Венесуелі. З огляду на наслідки злочинів найманців, депутати привітали заяву високого представника ЄС щодо обов’язкового ухвалення цільових санкцій ЄС проти осіб та установ, пов’язаних із "Групою Вагнера", а також на осіб та організації, що працюють з ними. Зокрема, європейські політики наголосили на необхідності заборони на подорожі та заморожування активів для всіх оперативних працівників "Групи Вагнера".

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Європарламент закликає всі країни, що користуються "послугами" "Групи Вагнера" або пов’язаних з нею організацій, перервати будь-які зв’язки із цією ПВК та її працівниками. У документі також міститься заклик до Єврокомісії гарантувати, що фонди ЄС за жодних умов не можуть використовуватися країнами, для яких вони призначаються, на фінансування приватних військових компаній, причетних до порушень прав людини.

Як повідомлялося, минулого тижня Рада міністрів ЄС із закордонних справ прийняла політичне рішення щодо накладення санкцій ЄС на "Групу Вагнера" та людей і установи, що причетні до її діяльності.

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