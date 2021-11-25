На окупованих територіях незаконно утримується 300 українців, - Денісова

Станом на кінець листопада 2021 року у в'язницях в окупованих Росією районах Донецької та Луганської областей незаконно утримують 300 громадян України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

"Підконтрольні РФ незаконні збройні формування утримують у в'язницях ОРДЛО 300 громадян України: 223 – у Донецькій та 77 – у Луганській області", - написала Денісова за підсумками форуму "Подолання конфлікту на Донбасі як завдання поколінь: просування справедливості, діалогу, примирення.

Вона додала, що в Україні за 8 років від початку збройної агресії з боку РФ не було законодавчо визначено статус осіб, постраждалих від воєнного конфлікту. Частково врегульовано визначення статусу потерпілої від конфлікту особи лише щодо дітей, які постраждали в результаті воєнних дій та осіб з інвалідністю в результаті війни, які отримали поранення на території проведення АТО/ООС.

Як повідомлялося, станом на 25 вересня 2020 року на території ОРДЛО незаконно утримувалися 235 громадян України.

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