Автор книги про зв'язки Коломойського з Зеленським, що вийшла в США, оцінив ймовірність екстрадиції олігарха
Про це він повідомив під час презентації своєї книги в ефірі американського дослідницького центру Atlantic Council, інформує Цензор.НЕТ.
"Очевидно, якщо Коломойський найме кваліфікованих юристів, вони навряд чи рекомендують йому летіти до Відня найближчим часом", - заявив Кейсі Мішель на питання про можливість видачі олігарха в США.
Він також прокоментував в інтерв'ю Atlantic Council причини вибору Коломойського та частково президента України як об'єкта свого розслідування.
За словами автора, Коломойський є найбільшим власником нерухомості в Клівленді штат Огайо, що дуже нетиповий вибір місця інвестування для "сумнівного капіталу" з пострадянських країн.
Як повідомлялося, 23 жовтня до США надійшла у продаж книга "Американська клептократія", присвячена схемам відмивання коштів Ігорем Коломойським та його зв'язкам із президентом Володимиром Зеленським.