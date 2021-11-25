Автор книги про зв'язки Коломойського з Зеленським, що вийшла в США, оцінив ймовірність екстрадиції олігарха

Автор книги "Американська клептократія" Кейсі Мішель про схеми відмивання коштів олігархом Ігорем Коломойським та його зв'язки з президентом України Володимиром Зеленським вважає, що олігарх найближчим часом не залишить межі України, що ускладнить його екстрадицію до США.

Про це він повідомив під час презентації своєї книги в ефірі американського дослідницького центру Atlantic Council, інформує Цензор.НЕТ.

"Очевидно, якщо Коломойський найме кваліфікованих юристів, вони навряд чи рекомендують йому летіти до Відня найближчим часом", - заявив Кейсі Мішель на питання про можливість видачі олігарха в США.

Він також прокоментував в інтерв'ю Atlantic Council причини вибору Коломойського та частково президента України як об'єкта свого розслідування.

За словами автора, Коломойський є найбільшим власником нерухомості в Клівленді штат Огайо, що дуже нетиповий вибір місця інвестування для "сумнівного капіталу" з пострадянських країн.

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Як повідомлялося, 23 жовтня до США надійшла у продаж книга "Американська клептократія", присвячена схемам відмивання коштів Ігорем Коломойським та його зв'язкам із президентом Володимиром Зеленським.