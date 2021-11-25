ЦПК просить журналістів поставити кілька запитань Зеленському
Про це йдеться у дописі ЦПК у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Шановні журналісти, якщо когось запросили на прес-конференцію, запитайте Зеленського:
📌 Чому Офіс президента, порушуючи домовленості з західними партнерами, блокує обрання керівника САП?
📌 Що там з невідкладною ліквідацію Окружного адмінсуду Києва?
📌 Чому прокурорка Венедіктова блокує передачу до суду справи Роттердам+?
📌 Чи варто очікувати реальної реформи СБУ?
📌 За які заслуги призначають таких персонажів як Шурма?", - написали у ЦПК.
Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що 26 листопада відбудеться тригодинний пресмарафон Зеленського. "До участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ", - повідомили в ОП, зазначивши, що такі обмеження пов'язані з епідситуацією.
Журналісти, яких не запросили на пресмарафон, збираються прийти до місця його проведення на знак протесту проти цензури.