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ЦПК просить журналістів поставити кілька запитань Зеленському

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ЦПК просить журналістів поставити кілька запитань Зеленському
Громадська організація "Центр протидії корупції" озвучила запитання, які хотіла б почути на пресмарафоні президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у дописі ЦПК у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шановні журналісти, якщо когось запросили на прес-конференцію, запитайте Зеленського:

📌 Чому Офіс президента, порушуючи домовленості з західними партнерами, блокує обрання керівника САП?

📌 Що там з невідкладною ліквідацію Окружного адмінсуду Києва?

📌 Чому прокурорка Венедіктова блокує передачу до суду справи Роттердам+?

📌 Чи варто очікувати реальної реформи СБУ?

📌 За які заслуги призначають таких персонажів як Шурма?", - написали у ЦПК.

Також читайте: Журналісти, яких не запросили на пресмарафон Зеленського, протестуватимуть проти цензури (оновлено)

Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що 26 листопада відбудеться тригодинний пресмарафон Зеленського. "До участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ", - повідомили в ОП, зазначивши, що такі обмеження пов'язані з епідситуацією.

Журналісти, яких не запросили на пресмарафон, збираються прийти до місця його проведення на знак протесту проти цензури.

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Топ коментарі

  • Sav UA
    Навіщо? Всеодно збрехне...
  • Aleks Wav
    Такі питаня не можна ставити потерпілому,бо всі побачать ЩО СИДИТЬ у кріслі президента.
  • Рекрут
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