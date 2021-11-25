ДТЕК направив керівництву "ГарПок" попередження про відповідальність через невиплату боргів за "зелену" енергію

Компанія ДТЕК офіційно попередила посадових осіб ДП "Гарантований покупець" про кримінальну відповідальність через відмову здійснювати виплату боргів перед підприємством з коштів цільових "зелених" єврооблігацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на копію листа адвокатського об’єднання "Юридична фірма "Василь Кісіль і Партнери", яка представляє інтереси "ДТЕК ВДЕ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми наполегливо просимо дотримуватися вимог законності в діях будь-яких посадових осіб та вимагаємо негайно здійснити погашення заборгованості, яка виникла відповідно до договорів про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом, перед підприємствами "ДТЕК ВДЕ", - йдеться в листі.

Адвокати попередили посадових осіб ДП "Гарантований покупець", що використання коштів підприємств "ДТЕК ВДЕ", які наразі утримуються на рахунках держпідприжмтсва, в інших цілях ніж на погашення боргу за вироблену "зелену" енергію перед підприємствами ДТЕК, є кримінальним злочином.

"Звертаємо увагу на те, що перерахування (оплата) ДП "Гарантований покупець" 3,04 млрд грн на користь будь-яких інших суб’єктів господарювання, в тому числі, інших виробників ВДЕ, що не входять до групи ДТЕК, або на будь-які інші цілі, буде грубим порушенням чинного законодавства України та прав виробників за "зеленим" тарифом, що входять до групи ДТЕК", - йдеться в листі.

Подібні дії будуть кваліфікуватися за ч. 3 ст. 206, ст. 2222 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - ДТЕК ВДЕ. Борг складає 3,04 млрд грн.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.