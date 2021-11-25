Світ зрозумів, що Путін прагне знищити Україну, - Данілов
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Рада національної безпеки і оборони продовжує аналізувати ситуацію щодо можливого вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року. Світ також зрозумів, що Путін й надалі продовжує загострювати ситуацію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це заявив у ефірі ток-шоу "Право на владу".секретар РНБО Олексій Данілов.
Данилов прокоментував слова керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова щодо нападу Росії на Україну наприкінці січня - початку лютого 2022 року.
"Ми аналізуємо все. Для нас немає ніякої новини. Ми не бачимо тих загроз про які каже Буданов на 15 січня. Немає сумніву, що Путін не знімає з порядку денного питання знищення нашої країни. Нічого не помінялося", - відзначив Данілов.
Водночас як зауважив секретар РНБО, світ давно зрозумів мотиви президента Російської Федерації щодо України.
"Але світ зрозумів, що відбувається. Маски всі зняті", - зауважив Данілов.