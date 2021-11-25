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Двох жителів Донеччини, які написали "За Степана Бендер" на місці польських військових поховань, затримали у Львові. ФОТО

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Поліцейські 25 листопада затримали двох жителів Донецької області, які сплюндрували польські поховання на Личаківському цвинтарі, повідомляє патрульна поліція Львова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує патрульна поліція Львівщини.

"Патрульні виявили і затримали осіб, які вчиняли акт вандалізму на польських військових похованнях

Сьогодні, близько 17-ї години, патрульні 4 батальйону помітили трьох невідомих осіб біля Личаківського цвинтаря, які підозріло поводилися, а згодом зайшли на територію кладовища", - говориться у повідомленні. 

Інспектори, втративши їх з поля зору, прийняли рішення обстежити територію, залучивши додаткові екіпажі. Біля арок із похованнями польських військових вони помітили цих осіб під час вчинення ними акту вандалізму, а саме здійснення написів провокаційного змісту.

Патрульні затримали двух чоловіків, третьому вдалося втекти. Особи затриманих встановили, це 43 та 49-річні мешканці Донецької області.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Двох жителів Донеччини, які написали За Степана Бендер на місці польських військових поховань, затримали у Львові 01
Двох жителів Донеччини, які написали За Степана Бендер на місці польських військових поховань, затримали у Львові 02

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Розпалювали ненависть, але правопис підвів...
  • Светлана Науменко
    РФ делает любые провокации, чтобы поссорить нас с Польшей.
    Надо никогда не забывать, что у нас один злейший общий враг - РФ
  • Шрек Баблокат
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