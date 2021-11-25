Двох жителів Донеччини, які написали "За Степана Бендер" на місці польських військових поховань, затримали у Львові. ФОТО

Поліцейські 25 листопада затримали двох жителів Донецької області, які сплюндрували польські поховання на Личаківському цвинтарі, повідомляє патрульна поліція Львова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує патрульна поліція Львівщини.

"Патрульні виявили і затримали осіб, які вчиняли акт вандалізму на польських військових похованнях

Сьогодні, близько 17-ї години, патрульні 4 батальйону помітили трьох невідомих осіб біля Личаківського цвинтаря, які підозріло поводилися, а згодом зайшли на територію кладовища", - говориться у повідомленні.

Інспектори, втративши їх з поля зору, прийняли рішення обстежити територію, залучивши додаткові екіпажі. Біля арок із похованнями польських військових вони помітили цих осіб під час вчинення ними акту вандалізму, а саме здійснення написів провокаційного змісту.

Патрульні затримали двух чоловіків, третьому вдалося втекти. Особи затриманих встановили, це 43 та 49-річні мешканці Донецької області.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проросійський депутат Кива розстріляв портрети Бандери та Шухевича. ВIДЕО



