Двох жителів Донеччини, які написали "За Степана Бендер" на місці польських військових поховань, затримали у Львові. ФОТО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує патрульна поліція Львівщини.
"Патрульні виявили і затримали осіб, які вчиняли акт вандалізму на польських військових похованнях
Сьогодні, близько 17-ї години, патрульні 4 батальйону помітили трьох невідомих осіб біля Личаківського цвинтаря, які підозріло поводилися, а згодом зайшли на територію кладовища", - говориться у повідомленні.
Інспектори, втративши їх з поля зору, прийняли рішення обстежити територію, залучивши додаткові екіпажі. Біля арок із похованнями польських військових вони помітили цих осіб під час вчинення ними акту вандалізму, а саме здійснення написів провокаційного змісту.
Патрульні затримали двух чоловіків, третьому вдалося втекти. Особи затриманих встановили, це 43 та 49-річні мешканці Донецької області.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.