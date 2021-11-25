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В ОП назвали ЗМІ, які запросили на пресмарафон Зеленського

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В ОП назвали ЗМІ, які запросили на пресмарафон Зеленського
Прессекретар президента Сергій Никифоров назвав ЗМІ, представники яких запрошені на пресмарафон Володимира Зеленського, що відбудеться 26 листопада.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Никифорова у фейсбуці.

"На жаль, охочих набагато більше, ніж може вмістити наш формат. На відміну від "Антонова" чи "Київ фуд маркета" кількість учасників обмежили, аби зосередитися на якості розмови. Відразу відкину звинувачення, що президент боїться незручних запитань. Нагадаю нещодавню прес-конференцію в Трускавці, де слово мали і розслідувачі, і міжнародні ЗМІ, і представники медіа політичних опонентів Володимира Зеленського.

Цього разу, на мій погляд, склад учасників теж вийшов збалансованим і непростим для президента. Розумію, що не всі погодяться з нашим вибором, але точно знаю, що на "теплу ванну" це не схоже. Можете переконатися в цьому самі", - написав прессекретар Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра відбудеться 3-годинний пресмарафон Зеленського, присвячений екватору його каденції. Журналісти прийдуть за нашими запрошеннями, - ОПУ

Список запрошених ЗМІ такий:

  1. Liga.net
  2. РБК Україна
  3. 24 канал
  4. Свобода слова Савіка Шустера
  5. Українські новини
  6. Інтерфакс Україна
  7. Обозреватель
  8. 1+1
  9. 5 канал
  10. Reuters
  11. Deutsche Welle
  12. ДОМ
  13. УНІАН
  14. Укрінформ
  15. ТРК Україна
  16. AFP
  17. Цензор.НЕТ
  18. Bloomberg
  19. Радіо Cвобода
  20. КП в Україні
  21. Українська правда
  22. Бабель
  23. СТБ
  24. Фокус
  25. Кореспондент
  26. НВ
  27. Інтер
  28. Forbes Україна
  29. ICTV
  30. LB.ua
  31. UA: Перший
  32. BBC
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Топ коментарі

  • Серж Рача
    КП в Україні - що за муйня 🤮
  • Small Jerboa
    Вопрос не в том "кого пригласили", вопрос в том, кому ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ!
  • irenka ko
    А де Прямий та Еспресо?

    Сцикло таке сцикло.
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