В ОП назвали ЗМІ, які запросили на пресмарафон Зеленського

Прессекретар президента Сергій Никифоров назвав ЗМІ, представники яких запрошені на пресмарафон Володимира Зеленського, що відбудеться 26 листопада.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Никифорова у фейсбуці.

"На жаль, охочих набагато більше, ніж може вмістити наш формат. На відміну від "Антонова" чи "Київ фуд маркета" кількість учасників обмежили, аби зосередитися на якості розмови. Відразу відкину звинувачення, що президент боїться незручних запитань. Нагадаю нещодавню прес-конференцію в Трускавці, де слово мали і розслідувачі, і міжнародні ЗМІ, і представники медіа політичних опонентів Володимира Зеленського.

Цього разу, на мій погляд, склад учасників теж вийшов збалансованим і непростим для президента. Розумію, що не всі погодяться з нашим вибором, але точно знаю, що на "теплу ванну" це не схоже. Можете переконатися в цьому самі", - написав прессекретар Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра відбудеться 3-годинний пресмарафон Зеленського, присвячений екватору його каденції. Журналісти прийдуть за нашими запрошеннями, - ОПУ

Список запрошених ЗМІ такий: