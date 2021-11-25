Окупований Крим позначили в іспанському підручнику як "російський"
Про це йдеться на фейсбук-сторінці посольства, інформує Цензор.НЕТ.
Інформацію про підручник українські дипломати отримали від співвітчизників. "Російським" Крим представли в підручнику "Соціальні науки" для 6-го класу середньої школи видавництва "Edelvives". Посол України Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до Міністра освіти і професійної підготовки Іспанії Пілар Алегрії Контіненте
"Було порушене питання щодо відкликання усього накладу цього підручника з навчальних закладів Іспанії, а також висловлене прохання не допускати в подальшому схвалення цим Міністерством таких підручників для закладів освіти Іспанії", - повідомили у посольстві.
Дипломати також закликали співвітчизникві не обмежуватися публікаціями у соціальних мережах, які охоплюють лише український сегмент, щодо виявлених фактів дезінформації.
"Колективні звернення до видавництв, на кшталт "Edelvives", та державних установ роблять свою справу", - пояснили у посольстві.