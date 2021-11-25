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Питання війни на сьогоднішній день є відкритим, - Данілов про ймовірний напад РФ

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Питання війни на сьогоднішній день є відкритим, - Данілов про ймовірний напад РФ
В РНБО на сьогодні не бачать загроз щодо широкомасштабного вторгнення ЗС РФ до України, хоча ситуація може змінюватись.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це секретар РНБО України Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Право на владу".

На думку Секретаря РНБО, наразі неможливо однозначно відповісти чи почне Росія відкрите вторгнення, однак Україна готова дати відсіч.

"Чи готова Україна? Так. Чи буде війна? На сьогоднішній день це питання є відкритим, але ми маємо до цього бути готовими", - зазначив Данілов.

Він також звернув увагу на те, що російський президент не полишає намірів повернутись за стіл переговорів з президентом Сполучених Штатів.

"У Путіна велике бажання сісти за стіл переговорів з Байденом, бажано в цьому році, і домовитись про те, що він тут (в Україні – ред.) буде панувати. І зараз ця істерія, яка сьогодні нагнітається з боку РФ, пересування взад-вперед всіх військ, тренування військ, це все в контексті того, що вони мають домовитись. Що буде, якщо вони не домовляться? Які будуть дії Путіна - важко сказати", - відзначив Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ зрозумів, що Путін прагне знищити Україну, - Данілов

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Топ коментарі

  • Светлана Науменко
  • Sophia-Maria Duglass
    Просто пришло время рашку развалить - она достала уже весь мир .

    введите визы с рашей и Беларусью и закройте границы для них на въезд .
    Пусть , как украинцы в ЕС, месяцами доказывают право на въезд .

    А НЕФУЙ ШАСТАТЬ 😀
  • Владимир Парфянов
    Скоріш за все інфа про ймовірний напад путінської РФ на Україну в січні-лютому 2022 вкинута нам керівництвом держави, щоб відволікти увагу від скандалу навколо "вагнергейту". Других пояснень немає, бо немає жодних видимих кроків щодо підготовки до відбиття вторгнення - не оголошено мобілізацію, не відселяється населення прикордоння на загрозливих напрямках, не здійснюється фортифікаційне обладнання місцевості тощо. Тобто, крім словесного поносу, не робиться зовсім нічого.
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