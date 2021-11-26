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Подробиці жахливої ДТП в Харкові: загинуло троє людей, серед них дитина

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Подробиці жахливої ДТП в Харкові: загинуло троє людей, серед них дитина
У дорожньо-транспортній пригоді під Харковом загинуло троє людей, включаючи дитину, п'ятеро людей отримали травми. Як відомо, ввечері на Окружній дорозі зіткнулися 2 фури та 3 легкових автівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише сайт міста Харкова 057.

У прес-службі ДСНС в Харківській області виданню повідомили, що в результаті ДТП загинули 3 людини. Серед загиблих числяться чоловік, жінка і дитина, якій приблизно три роки.

Також число жертв в результаті ДТП підтверджує поліція Харкова.

"Поліція з'ясовує обставини масштабної ДТП, в якій загинули троє громадян", - йдеться в повідомленні.

Також там повідомили, що п'ятеро постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені в лікарню.

"Ще п'ятеро постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Як відомо, під Харковом сталася масштабна ДТП за участю двох вантажівок і трьох легкових автомобілів. В результаті аварії одна вантажівка розчавила легковий автомобіль.

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Топ коментарі

  • Психиатрическая больница No1
    Болван, в нормальных странах фуры не заезжают в города а выгружаются в пригородных терминалах. Так и при совке было, проезд был ограничен знаками, а сейчас на знаки всем плевать, еду куда хочу.
  • Сергей Карачевцев 2c946032
    Просто увидел неточности в описании дтп, решил поделиться тем что видел собственными глазами, регистрироваться на цензоре, зачем?, есть быстрый вход через фейсбук, я на цензоре больше читаю новости знаешь ли. А по поводу твоей паранои, ну так это лечится ты к врачам главное обратись. А то что ты человек гавно ну это не лечится к сожалению...
  • Сергей Карачевцев 2c946032
    Произошло все в двадцати метрах перед моей машиной, грузовик груженый щебнем проехал на красный, в него влетел шевролет, который ехал на зеленый от удара грузовик перевернуло на стоящие на перекрестке машины
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