Плануємо допитати Єрмака в справі "вагнергейту" найближчим часом, - голова ДБР Сухачов

Державне бюро розслідувань планує днями допитати голову Офісу президента Андрія Єрмака щодо підготовки спецоперації з затримання "вагнерівців" та її зриву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву зробив виконувач обов'язків голови ДБР Олексій Сухачов в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1"

"На сьогодні жодного факту та доказу (що Єрмак винен у зриві спецоперації – ред.) слідство не отримало...

Ми на протязі декількох днів будемо викликати пана Єрмака на допит. Чому не робимо цього сьогодні? Тому що ми очікуємо певну інформацію від колег із правоохоронних органів.

Найближчими днями будемо запрошувати на допит пана Єрмака, про що він повідомить суспільство особисто – або ми (повідомимо), якщо буде такий запит", - підкреслив Сухачов.

З приводу ймовірності допиту президента в.о. голови ДБР сказав, що слідчий має право допитати будь-яку людину, незалежно від посади, тож "якщо буде необхідність", слідчий викличе на допит і Володимира Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мусаєва про реакцію ОП на розслідування про день народження Єрмака: Історія із "вагнергейтом" нічому не навчила

Нагадаємо, днями в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" ексначальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Василь Бурба зробив низку гучних заяв про так званий "вагнергейт".

За словами Бурби, вказівку перенести операцію щодо "вагнерівців" йому передав голова Офісу президента Андрій Єрмак. Відразу після цієї заяви проти Бурби почалася негативна піар-кампанія.

Раніше в парламентській ТСК визнали, що спецоперацію стосовно затримання бойовиків "ПВК Вагнера" ​​дійсно було перенесено з 25 на 30 липня 2020 року. Ця відстрочка стала критичною, адже 29 липня у Мінську КДБ Білорусі перехопили найманців та видали їх Росії. Але хто безпосередньо прийняв рішення про перенесення операції – парламентарі так і не з'ясували, адже у голови ВП Андрія Єрмака не може бути таких повноважень, а президент Володимир Зеленський письмових вказівок не давав. При цьому ні Єрмака, ні Зеленського ТСК не допитувала.