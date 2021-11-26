США закликали Росію звільнити усіх кримських політв’язнів, яких нараховують більше ста
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва у Європі у четвер у Відні.
"Ми продовжуємо отримувати повідомлення про серйозні порушення в окупованому Росією Криму. Ми закликаємо звільнити усіх понад 100 громадян України, яких Росія утримує у якості політичних в’язнів, у тому числі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка", - заявила вона.
Представниця США в ОБСЄ також повідомила про занепокоєння з приводу погіршенням стану здоров’я ув’язненого активіста "Кримської солідарності" Джаміля Гафарова – він страждає на серйозну хворобу нирок і, згідно з повідомленнями, йому відмовляють у наданні медичної допомоги, включаючи проведення діалізу.
Крім того, американська дипломатка закликала російську окупаційну владу в Криму негайно звільнити 31 кримського татарина, які були затримані 23 листопада під час зустрічі біля сімферопольського ізолятора адвоката Едема Семедляєва, у якого скінчився термін арешту.
Кортні Острієн наголосила, що США ніколи не визнають спробу анексії Криму Росією та нагадала, що пов’язані з Кримом санкції "залишаться в силі, доки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом".