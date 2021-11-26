США закликали Росію звільнити усіх кримських політв’язнів, яких нараховують більше ста

Сполучені Штати закликають Росію звільнити усіх понад 100 кримських політичних в’язнів, включаючи заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва у Європі у четвер у Відні.

"Ми продовжуємо отримувати повідомлення про серйозні порушення в окупованому Росією Криму. Ми закликаємо звільнити усіх понад 100 громадян України, яких Росія утримує у якості політичних в’язнів, у тому числі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка", - заявила вона.

Представниця США в ОБСЄ також повідомила про занепокоєння з приводу погіршенням стану здоров’я ув’язненого активіста "Кримської солідарності" Джаміля Гафарова – він страждає на серйозну хворобу нирок і, згідно з повідомленнями, йому відмовляють у наданні медичної допомоги, включаючи проведення діалізу.

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Крім того, американська дипломатка закликала російську окупаційну владу в Криму негайно звільнити 31 кримського татарина, які були затримані 23 листопада під час зустрічі біля сімферопольського ізолятора адвоката Едема Семедляєва, у якого скінчився термін арешту.

Кортні Острієн наголосила, що США ніколи не визнають спробу анексії Криму Росією та нагадала, що пов’язані з Кримом санкції "залишаться в силі, доки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом".

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