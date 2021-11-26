За добу війська РФ 14 разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 82- та 120-мм міномети. Втрат немає, - штаб ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В бік Луганського противник тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
В напрямку Авдіївки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.
Біля Лебединського російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
В районі Південного обстріл здійснювався зі стрілецької зброї.
Неподалік Новотошківського ворожі війська двічі відкривали вогонь, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.
Позиції наших захисників біля Катеринівки потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В бік Попасної та Новоолександрівки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.
Біля Красногорівки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.
В районі Світлодарська обстріл здійснювався зі станкових протитанкових гранатометів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - повідомили у штабі.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 26 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ООС.