У Пентагоні прокоментували активність РФ навколо України і підтвердили відданість США зобов'язанням перед країнами на східному фланзі НАТО

Заступник міністра оборони США Кетлін Хікс підтвердила підтримку Сполученими Штатами союзників у НАТО на східному фланзі альянсу та співробітництва НАТО з Європейським союзом, повідомив Пентагон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Заступник міністра підтвердила відданість США зобов'язанням перед країнами на східному фланзі НАТО і прокоментувала нещодавню активність Росії навколо України, міграційну кризу на кордоні Білорусі та ЄС і стратегічну конкуренцію з Китайською Народною Республікою", - йдеться у поширеному повідомленні Пентагону.

Хікс у віртуальному режимі виступила у четвер на зустрічі в Румунії міністрів оборони "Бухарестської дев'ятки": Румунії, Польщі, Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви та Словаччини. Зустріч була ініційована спільно Румунією та Польщею.

Вона наголосила, що "оборонні ініціативи ЄС мають залишатися узгодженими, взаємно зміцнювати одна одну та бути сумісними з НАТО та доступними для НАТО", наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навчання проведені з дотриманням усіх міжнародних протоколів: у Пентагоні відповіли на закиди Шойгу щодо "репетиції ядерного удару по РФ"

Деталі виступу не наводяться.

"Бухарестська дев'ятка" з'явилася на світ у 2014 році. Вона була сформована НАТО та призначена для консолідації східного флангу альянсу.