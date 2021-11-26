Велика Британія припиняє польоти у 6 країн через новий штам COVID-19: Цей варіант може бути більш заразний, а наявні вакцини менш ефективними

Про виявлення нового варіанту коронавірусу COVID-19, який швидко поширюється в деяких районах країни, оголосив журналістам на брифінгу в четвер міністр охорони здоров'я Південноафриканської республіки Джо Фаала.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Спочатку це виглядало як кілька кластерних спалахів, але відучора наші вчені з Мережі геномного нагляду повідомили, що вони спостерігають новий варіант", - сказав міністр.

За його словами, наразі незрозуміло, де вперше з'явився варіант, що одержав позначення B.1.1.529.

Він був виявлений у Південній Африці, Ботсвані та у туриста, який прибув до Гонконгу з Південної Африки, додав Фаала.

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід заявив, що польоти до Великої Британії з Південної Африки, Намібії, Лесото, Ботсвани, Есватіні (Свазіленду) та Зімбабве будуть припинені з полудня п'ятниці.

Він зазначив, що шість цих країн будуть внесені до "червоного списку" - усі громадяни та жителі Великої Британії та Ірландії, які прибувають додому з цих пунктів відправлення, мають пройти 10-денний готельний карантин власним коштом.

"UKHSA (Агентство безпеки охорони здоров'я Сполученого Королівства. - Ред.) вивчає новий штам вірусу. Потрібно більше даних, але зараз ми вживаємо запобіжних заходів", - сказав Джавід, додавши, що варіант, виявлений у Південній Африці, "може передаватися більш активно" ніж штам Дельта, і що "вакцини, які ми маємо зараз, можуть бути менш ефективними".

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Джавід додав, що Велика Британія поки що не виявила жодного випадку зараження в країні новим штамом.

У п'ятницю офіційні особи ПАР мають проінформувати Всесвітню організацію охорони здоров'я, яка класифікувала B.1.1.529 як "варіант, що перебуває під наглядом", повідомляють ЗМІ.