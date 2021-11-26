В Україні за добу від COVID-19 померли 608 осіб, зафіксовано 15 936 нових випадків зараження, 24 569 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Вже 42,4% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 34,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.
За добу 25 листопада в Україні:
зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 394, медпрацівників – 303);
273 875 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 81 516 людей, повністю імунізовані – 192 359 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 208 осіб;
летальних випадків – 608;
одужало – 24 569 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 400 340 осіб;
одужало – 2 877 021 особа;
летальних випадків – 84 149;
проведено ПЛР-тестувань – 15 746 389.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 164 651 людину, з них отримали одну дозу – 13 164 649 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 610 359 людей. Загалом проведено 23 775 008 щеплень.
88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.