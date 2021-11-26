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РФ створює істерію про наступ, щоб мати змогу виправдати можливу агресію проти України, - Резніков

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РФ створює істерію про наступ, щоб мати змогу виправдати можливу агресію проти України, - Резніков
Повідомлення про загрозу ескалації між Росією та Україною є інформаційною війною, яка спрямована на внутрішню аудиторію Російської Федерації.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З 2014 року триває гібридна війна. Гібридна війна має різні прояви, в тому числі одним з основних елементів є інформаційна війна і от зараз ми з вами бачимо чергове розгортання, чергову ескалацію в першу чергу саме інформаційної війни", - зазначив Резніков.

Він звернув увагу на те, що всі меседжі, які лунають з кремлівських рупорів, спрямовані на внутрішню аудиторію.

"Вони сьогодні накручують істерію саме у своєму середовищі, для свого російського народу, щоб мати можливість виправдати можливу агресію, яку, можливо, вони захочуть вчинити", - зазначив Резніков.

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Міністр оборони також вважає, що на сьогодні відбувається перевірка демократичного світу на стійкість та здатність протистояти агресивній політиці РФ.

"Відбувається зараз стрес-тест НАТО, відбувається стрес-тест Європейського Союзу, почався він з Литви, потім продовжився в Польщі. Вони взагалі хитають світ на гнучкість, і я погоджуюсь, що це "запрошення до танцю" президента Байдена", - наголосив Резніков.

Топ коментарі

  • Svet Kul
    У них там, что при назначении на должность проходит конкурс " тупой и ещё тупее"?
    Этот мужчина с мозгом 5-летней девочки не понимает, что переброска войск это мегадорого для понтов? А устраивать тесты для запада намного дешевле, угрожая ЯО?
    Если это попытка успокоить украинцев, то очень глупая. Как я могу успокоиться, если мынистр обороны несёт чушь? Как я могу успокоиться, если знаю, что за безопасность страны отвечает дурак?
    Идёт накопление сил вдоль границы. Естественно, оно поступательное.
    Естественно, если идёт накопление, то когда то оно достигнет критической точки.
    И не надо забывать, что глупость может лишь стимулировать агрессию.
    Хочешь мира - готовься к войне.
    Если есть угроза - при любых раскладах воспринимай её как серьёзную.
  • Анатолий К 65c6a92d
    РФ робить не істерію, а спецоперацію, якою одним махом заставляє Європу запустити її трубу "Північний погтік 2", змусити США сісти з ними за стіл переговорів, залякати Косоворотку, щоб пустив воду в Крим і звичайно прикрити свого резидента, власника туалетного папіру в офісі. Це коротка характеристика істерії тут і там когось. А якщо вийде - то під прапорами "ДНР" і "ЛНР" підуть пробивати "коридор" до Криму і відрізавши доступ до моря українців, а то вони безсовісні, їздять відпочивати в Одесі, Херсон, Азовське море і мало їдуть в крим.
  • Світлана Сонячна
    ви, баранюри зеленські, нападати ху-ло буде на Україну, а не на НАТО! що ви робите для захисту, крім з усіх зливних зелених бачків розповідати, що "всьо хорошо, прєкрасная Зельонськая маркіза"???
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