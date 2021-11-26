Україна має непогані карти на руках проти "Північного потоку-2", - посол Мельник

Україна має непогані карти на руках для того, щоб газопровід "Північний потік-2" отримав "жовту картку" від нової коаліції в Німеччині.

Таку думку висловив посол України в ФРН Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Посол зазначив, що позиція Києва в Берліні відома, про неї наша сторона постійно сигналізує.

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За словами Мельника, питання долі "Північного потоку" не можна лишати на відкуп технічного регулятора, натомість потрібно не допустити, щоб майбутня коаліція самоусунулася політично з цього процесу.

"Саме над тим ми сьогодні працюємо і вимагаємо, щоб попри цей технічний процес сертифікації, який, ми сподіваємося, все-таки не завершиться успіхом Газпрому, щоб політична нова еліта, яка приходить до влади у Берліні, змогла виставити жовту карту "Північному потоку". Я думаю, що такий шанс у нас зберігається і ідеться не лише про позицію партії Зелених, так само і про позицію лібералів, що у нас непогані карти на руках. Я думаю, що гра ще далеко не завершена", - наголосив дипломат.