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Ліквідовані після запуску БЕБ підрозділи "економіки" та "К" в СБУ створили наново в іншому департаменті. Баканов, як Вам не соромно, - "слуга народу" Безугла

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Ліквідовані після запуску БЕБ підрозділи "економіки" та "К" в СБУ створили наново в іншому департаменті. Баканов, як Вам не соромно, - "слуга народу" Безугла
Вчора, 25 листопада, був історичний день в СБУ. Згідно Закону про Бюро економічної безпеки, ліквідовано підрозділи "економіки" та "К".

Про це повідомила у фейсбуці нардеп "Слуги народу", заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони Марʼяна Безугла, інформує Цензор.НЕТ. 

"Сьогодні історичний день в СБУ. Згідно Закону про Бюро економічної безпеки, ліквідовано підрозділи "економіки" та "К"…і …тарам-пам-пам…створено наново в ДЗНД (Департамент захисту національної державності)", - зазначила вона.

Нардеп висловила впевненість, що в межах реформи СБУ тільки комплекс заходів в законопроєкті 3196-Д "здатен подужати гідру".

"Звертаюсь до усіх притомних фахівців, допомагайте голосуванню законопроєкту і реформі, як можете. Це питання вашого майбутнього, нашого майбутнього і національної безпеки. І все-таки скажу це, а далі вже казатиму і більше: Баканов Іван Геннадійович, як Вам не соромно … або ж якщо Вас тримають в заручниках, зв‘яжіться / дайте знати", - резюмувала парламентарій. 

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Ліквідовані після запуску БЕБ підрозділи економіки та К в СБУ створили наново в іншому департаменті. Баканов, як Вам не соромно, - слуга народу Безугла 01

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    А мене таки постійно веселить ця зелена зєбізяна.
  • Віктор Шевченко 8c97637f
    Денюшки нужно успеть нарубить пока клоун на троне,потом придут другие,а каждому хорошему бизнесу нужна хорошая,надежная крыша.
  • siveryanin
    Вона не тільки безмозгла на 100%,а на 100% безсовістна.
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