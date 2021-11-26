У прикордонника на Черкащині виявили підроблений COVID-сертифікат, йому загрожує штраф або арешт, - ДПСУ

Співробітники Головного відділу внутрішньої та власної безпеки "Центр" Державної прикордонної служби України (ДПСУ) виявили у прикордонника підроблений COVID-сертифікат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Військовослужбовець, перебуваючи у відрядженні, з метою допуску до навчання, надав до відділу охорони здоров'я навчального центру міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику. Документ не відповідав встановленим вимогам, містив недостовірні та неправдиві відомості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався у вересні 2021 року у Головному центрі підготовки особового складу ДПСУ імені генерал-майора Ігоря Момота.

"Черкаська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону закінчила досудове розслідування з кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.358 КК України", - зазначили у відомстві.

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Ступінь покарання правоохоронцю обиратиме суд.

Також повідомляється, що згідно із ч.4 ст.358 "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів" Кримінального кодексу України, йому загрожує покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт терміном до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.