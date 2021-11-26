Новий уряд Німеччини має дати сигнал Кремлю, що в разі вторгнення в Україну на нього чекатиме справжній апокаліпсис, Армагеддон, - посол Мельник

Україна очікує, що новий уряд Німеччини оголосить Росії жорстке попередження про нові можливі санкції.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Те, що ми очікуємо сьогодні від Берліна, від нового так званого "світлофорного" уряду - це оголошення жорсткого попередження, нового пакета "світлофорних" санкцій проти Москви, і у разі його анонсу просто зараз це створило б, на нашу думку, ефект холодного душа на Кремль і зіпсувало б апетит на нові військові авантюри", - сказав Мельник

За його словами, такі санкції Німеччини мали б передбачати низку дуже рішучих кроків.

"Це і міжнародна ізоляція режиму Путіна, повний остракізм на світовій арені, введення комплексного ембарго на російський імпорт енергоносіїв, це і газ, і нафта, і вугілля, інші стратегічні природні ресурси, це і заборона на будь-які європейські інвестиції в Росії, заморожування всього російського майна за кордоном, активів, банківських рахунків… Одним словом, ці "світлофорні" санкції мали б дати сигнал Кремлю сьогодні, просто зараз, що у разі нового військового вторгнення проти України, на нього чекатимуть не якісь символічні санкції проти окремих генералів, на нього чекатиме справжній апокаліпсис, справжній Армагеддон", - наголосив дипломат.

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