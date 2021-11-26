Країною керує маленька група людей в оточенні Зеленського, - Буймістер

На сьогодні в оточенні президента Володимира Зеленського залишилася маленька група давніх друзів, які вирішили, що можуть керувати країною.

Про це заявила нардеп Людмила Буймістер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24".

"Вибори 2019 року, такий шалений результат, абсолютно неочікувана монобільшість... Вони таку ейфорію підняли в суспільстві. Всі готові були надавати шалену допомогу, абсолютно безплатно - громадські організації, бізнес-асоціації, просто бізнес, юристи. Міжнародні партнери були об’єднані навколо нас: давайте зробимо швидкі реформи, наблизимо Україну до тієї європейської мрії… бо вже ніяких політичних перешкод немає. В це всі повірили, в це повірили 73% людей, які пішли й за це проголосували. У нас виборці не дурні, вони розуміли, що президент без досвіду, без команди, що немає впевненості, але є надія. І 73% українців вхопилися за цю надію", - повідомила парламентар.

За її словами, багато людей, які не стали депутатами й міністрами, працювали, писали програму, розбирали по напрямках, розбирали ті чи інші пропозиції, давали поради партії та президенту. Сьогодні жодної цієї людини в оточенні президента немає.

"Проблема в тому, що вони вирішили, що така маленька група людей може керувати країною, а це неможливо. І чим ми заплатили? Ми програли річну "нормандію" (зустріч у нормандському форматі. - Ред.) - останню зустріч, де ми могли ставити свої умови й розмовляти з сильної позиції. Ми за обмін полоненими й за хитке перемир’я заплатили зливом спецоперації щодо "вагнерівців", енергетичною незалежністю. І сьогодні ми в ситуації, коли думаємо, що нам скаже президент. А він нам не може дати жодних відповідей на те, що зроблено. Єдине, що він міг би прийти й сказати, як у ролику "95 кварталу" про Ющенка: я зламав, допоможіть хоча б полагодити. Поклич фахівців, професіоналів, хоча б тих, які раніше були поруч, і разом почніть цю ситуацію виправляти, бо інакше у нас дійсно залишається максимум пів року. І це страшно", - підсумувала вона.

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