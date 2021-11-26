На кордоні відбувається цинічна гра авторитарних режимів, які використовують простих людей у своїй брудній політиці, - МЗС Польщі

На польсько-білоруському кордоні відбувається "цинічна гра" російського і білоруського авторитарного режимів, які у рамках своїх дезінформаційних кампаній намагаються звинуватити Польщу в гуманітарній кризі на кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Укрінформу", відповідаючи на питання про реакцію Варшави на намагання Росії та Білорусії звинуватити Польщу у гуманітарній кризі на кордоні, заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач.

"Ми маємо справу з цинічною грою авторитарних режимів, які використовують простих людей у своїй брудній політиці, нехтуючи правами людини. Нам потрібно працювати не лише ефективно, але й мудро. Ми неодноразово намагалися надати гуманітарну допомогу тим людям, висилаючи конвої з продуктами, ліками, наметами, одягом. Однак режим Лукашенка не пропустив нас до них через кордон", - заявив Пшидач.

Польський дипломат зазначив, що нещодавно у Женеві він зустрічався з представниками міжнародних благодійних організацій і просив, щоб вони посприяли в отриманні польської допомоги мігрантами на території Білорусі.

"Але потрібно також розуміти, що це питання використовується білоруськими та російськими каналами для поширення дезінформації, аби показати Польщу і ЄС у негативному світлі",- наголосив польський дипломат.

Пшидач зазначив, що Польща не змінить свою політику і рішуче захищатиме кордони ЄС від проникнення нелегальних мігрантів. За його словами, тільки таким чином можна відбити бажання у Лукашенка до подальших агресивних кроків, а також призупинити потік нових мігрантів, які хотіли б прилетіти до Білорусі з Близького Сходу чи Африки.

"Кордон буде щільно захищений, але ми також готуємося до будь-яких можливих сценаріїв", - констатував заступник міністра.

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Польща раніше направила до Білорусі декілька конвоїв з гуманітарною допомогою для мігрантів, але до Білорусі їх не впустили.

Російські та білоруські пропагандистські ЗМІ звинувачують Польщу у створенні гуманітарної кризи на кордоні, бездушному ставленні до мігрантів.

Криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Відтоді у Польщі зафіксовано понад 36 тисяч спроб нелегально перетнути кордон, щодня польський кордон з Білорусі намагається силою подолати кількасот мігрантів з країн Близького Сходу, насамперед Іраку. Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь і Росію у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.

Від початку вересня на кордоні діє надзвичайний стан. Варшава планує збудувати до середини 2022 року на лінії кордону з РБ загородження заввишки понад 5 метрів.