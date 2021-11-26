США та Євросоюз закликали Росію до конструктивних переговорів в ТКГ: "РФ сторона конфлікту і має взяти на себе відповідальність"

Сполучені Штати та Європейський Союз закликали Росію до конструктивної участі у мирних переговорах у Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Про це заявили місії США та ЄС при ОБСЄ під час засідання Постійної ради цієї Організації у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми закликаємо Росію брати конструктивну участь у Тристоронній контактній групі та відкрити всі КПВВ уздовж лінії зіткнення, щоб забезпечити вільне пересування цивільного населення", - заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн.

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Вона також закликала РФ припинити перешкоджати діяльності Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, яка, згідно з мандатом, має звітувати про події на усій території України, включаючи тимчасово окупований Росією Крим.

Місія Євросоюзу при ОБСЄ також заявила про глибоке занепокоєння з приводу "глухого кута, який зберігається на переговорах у Тристоронній контактній групі, а також небажання Росії брати участь у Нормандському форматі".

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"Минув понад рік відтоді, як планувалося відкрити КПВВ у Золотому та Щасті. На жаль, ці пункти пропуску відкриті лише на підконтрольній уряду стороні. Ми підтверджуємо нашу рішучу підтримку послу Кіннунену та всім координаторам робочих груп у сприянні діалогу між сторонами. Ми закликаємо Росію, як сторону конфлікту, взяти на себе свою відповідальність і добросовісно брати участь у дискусіях ТКГ", - заявили у Євросоюзі.