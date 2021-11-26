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"Слуга народу" Веніславський про можливість введення воєнного стану: Це один із реальних варіантів, але поки що підстав для цього немає

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"Слуга народу" Веніславський про можливість введення воєнного стану: Це один із реальних варіантів, але поки що підстав для цього немає
У зв'язку з можливим розширенням агресії Російської Федерації не виключається варіант введення в Україні воєнного стану.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив народний депутат "Слуги народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо з потенційної загрози ми побачимо реальну загрозу, зростання агресії, то, звичайно ж, може бути й воєнний стан — відповідно до Конституції та закону України", — сказав він.

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Веніславський наголосив, що зараз немає умов для цього.

"Тобто виключати (введення воєнного стану. - Ред.) не можна. Але це може бути один із реальних варіантів. Але зараз цієї реальності поки що, на щастя, немає", — резюмував він.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    От цікаво, що вони робитимуть в тому стані ?
    Просто щось ввести ? А для чого ви будете вводити надзвичайний стан ?
    Щоб відібрати в людей транспорт і бензин ? Якесь інше майно ?
  • Ksenia VB
    А підстави з'являться, коли зеленському будуть міняти по 10 підгузків за добу ?
    Поки сім міняють...то ще нема підстав.
  • Tema9
    Військовий стан - це один з варіантів щоб ЗЄлєшоблу зацементувати при владі, бо ніякі чергові і позачергові вибори тоді не можливі.
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