Кулеба про запровадження воєнного стану: "Мені нічого не відомо про це"
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Питання можливого запровадження в Україні воєнного стану через агресію Росію поки остаточно не вирішене й чи буде про це 1 грудня під час свого звернення говорити президент Володимир Зеленський, невідомо.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Мені нічого не відомо про це. Я не беру участь у підготовці звернення і не брав участі у обговоренні цієї теми", - сказав голова МЗС.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський 1 грудня виступить із посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.