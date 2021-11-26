Вучич на зустрічі з Путіним домовився про постачання Сербії газу за $270 за тисячу кубів

Сербія продовжить платити $270 доларів за 1000 кубометрів газу протягом перших шести місяців 2022 року. Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич після зустрічі з Володимиром Путіним у Сочі

"Нам вдалося отримати… на наступні шість місяців ціну на газ у $270, тому ціна для нас не змінилася. Ми також збільшуємо обсяги газу на ці шість місяців і отримали гнучкість у щомісячних поставках, про що я особливо просив президента Путіна", – сказав Вучич на прес-конференції після зустрічі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Сербія купує майже весь газ у Газпрому. Внутрішній видобуток покриває лише 15% споживання країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Політики Сербії офрекордз кажуть, що невизнання Криму та підтримка РФ - це не їхня принципова позиція, а торги за газ, - "слуга народу" Чернєв

Поточна угода Сербії з Газпромом, підписана у березні 2013 року, спливає 31 грудня 2021 року.

Вучич сказав, що вони з Путіним "також говорили про довгостроковий контракт, але доки я його не підпишу, я не маю права про це говорити".

"Очевидно, що політична лояльність – важлива складова формули, за якою Газпром розраховує ціну на газ для своїх клієнтів", – прокоментував угоду голова Оператора ГТС Сергій Макогон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціна газу в Європі злетіла до $1046 за 1 тис. куб. м

Він додав, що ціна російського газу для Білорусі становить $128 за 1000 кубів, для Молдови – $460.