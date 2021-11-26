Україна відтермінувала пік захворюваності на COVID-19 завдяки обов'язковій самоізоляції тих, хто повернувся з РФ, – Кузін

Україні вдалося відтермінувати пік захворюваності на COVID-19 завдяки впровадженню норми про обов'язкову самоізоляцію для тих, хто повернувся з РФ.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Саме завдяки впровадженню такої норми нам вдалося відтягнути початок піку захворюваності порівняно з європейським піком, який стався раніше, ніж у нас. Суть цієї норми полягає в тому, що будь-яка особа, яка перебувала на території РФ протягом семи днів, підлягає обов'язковій самоізоляції, яка контролюється через застосунок "Вдома", причому ізоляцію неможливо припинити достроково, навіть якщо ця людина здасть хоч десять ПЛР-тестів", - сказав він.

Водночас Кузін зазначив, що у лікарнях східних та південних областей України додають більше ковідних ліжок, оскільки ці регіони не були повністю залучені до весняної хвилі й навесні ліжковий фонд там не був мобілізований повним обсягом.

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