Накопичення нелегалів на кордоні Білорусі з Україною не зафіксовано: ситуація залишається спокійною, - Держприкордонслужба

На українсько-білоруському кордоні ситуація залишається контрольованою, скупчення груп незаконних мігрантів не спостерігається. Але силові підрозділи готові до будь-якої ситуації, для цього в прикордонних районах проводяться спеціалізовані навчання.

Про це телеканалу "Дом" розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що кілька тижнів тому на українсько-білоруський кордон почали виходити резерви як Держприкордонслужби, так і Національної гвардії, Національної поліції.

"Загалом це 8,5 тис. осіб. Це додаткові сили для посилення тих підрозділів, які вже були на кордоні", — уточнив Демченко.

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Залучені до захисту кордону підрозділи у межах операції "Полісся", яка стартувала 23 листопада, відпрацьовують взаємодію, напрацьовують плани, щоб не допустити прориву незаконних мігрантів до України.

"Кожному [підрозділу] чітко позначені завдання, які вони виконуватимуть, як на лінії державного кордону, так і в прикордонні. Це і моніторинг лінії державного кордону за допомогою авіації та безпілотної літальної авіації. Це виставлення контрольних постів у прикордонні, це патрулювання шляхів, ведучих до кордону, це робота з населенням, тобто всі ті дії, націлені на те, щоб стримати незаконних мігрантів, і в разі необхідності виявити їх у прикордонні, затримати, і далі вже проводити заходи щодо їх повернення до країни, з якої вони прибули", — перелічив Демченко.

Він уточнив, що зараз ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається спокійною та контрольованою.

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"Ми зараз не фіксуємо появи великих чи малих груп незаконних мігрантів, які б накопичувалися поряд з кордоном України, або спроб незаконних мігрантів перетнути цей кордон", — резюмував речник Держприкордонслужби.