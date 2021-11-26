До Нового року хвиля COVID-19 вже має вийти за територію України, - Кузін

Міністерство охорони здоров'я вже почало говорити з зимовими курортами про забезпечення дотримання вимог протиепідемічного законодавства.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"До Нового року хвиля вже має вийти за територію України. За тими прогнозами, які ми використовуємо, показники захворюваності та госпіталізації припадають на середину листопада. Ми зараз майже перейшли пік показників. Навіть додавання кількох областей до "червого" рівня не буде впливати на загальноукраїнську статистику, зважаючи, що великі регіони повертатимуться в "помаранчеву" або навіть "жовту" зону", - пояснив він.

Щодо курортів, додав санлікар, згідно з постановою №1236, яка регулює карантинні обмеження, у нас в "червоній" зоні заборонена робота підйомників, але до вакцинованих ця заборона не застосовується.

"Ми вже почали говорити з зимовими курортами про режим - яким чином тут забезпечити дотримання вимог протиепідемічного законодавства.

Спільна позиція полягає в тому, що забезпечити контроль за сертифікатами про вакцинацію або ПЛР-тестами на підйомниках складно, тому курорти пропонують певну верифікацію на пункті в’їзду, наприклад на вході в готель або на пункті прокату спортивного спорядження. Там турист буде верифікуватися, показувати свої документи про ПЛР-тест або сертифікат, йому на спортивний одяг наклеюють спеціальну наліпку, яка матиме індивідуальний номер і за якою людину можна буде ідентифікувати у випадку спеціальної перевірки. Крім того, буде створена спеціальна база цих номерів.

Зараз опрацьовується механізм для того, щоби не створювалися черги. Він має бути зручним не лише для туристів, а й для тих, хто перевіряє, зокрема для Нацполу", - зазначив Кузін.

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