Досвід Чернівецької області щодо створення системи епіднагляду буде поширений на всю Україну, - Кузін

Міністерство охорони здоров'я поширює досвід Чернівецької області щодо створення системи епіднагляду та виявлення COVID-19 на всю Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Такий досвід поширюватиметься країною. 2 серпня було видано окрему постанову головного державного санітарного лікаря про затвердження порядку проведення епідрослідування та контактних. Це досвід Чернівецької області, поширений на територію всіх інших областей", - сказав він

Водночас він пояснив, що нині у Чернівецькій області працює одна з найкращих систем епіднагляду, там є досить потужна мережа Центру з контролю профілактики хвороб та його відокремлених підрозділів.

"Це єдиний регіон, де діють практично всі пілотні проекти щодо системи реагування та готовності", - сказав Кузін.

Головсанлікар уточнив, що у цьому регіоні справді відбувається повноцінне відстеження лікарями-епідеміологами контактів, є навіть власна інформаційна система, яка підтримується ВООЗ і дає змогу у напівавтоматичному режимі фіксувати всі контакти людини, у якої виявили COVID-19.

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За словами Кузіна, у Чернівецькій області ефективність роботи протиепідемічної служби набагато вища, "тому там виявляють і мають виявляти всі 100% випадків, навіть якщо вони безсимптомні".