Фрилансера "Радіо Свобода" Кузнечика затримали у Білорусі
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".
Дружина Андрія Алеся Рак розповіла, що близько 17:00 він поїхав велосипедом на прогулянку, а вона з двома дітьми залишилася вдома. Але швидко Андрій повернувся із чотирма чоловіками у цивільному.
"Один, який, ймовірно, був головним, представився Іваном. Хто вони і звідки, чоловіки не повідомили. Мені сказали піти в іншу кімнату і опікуватися дітьми, не заважати. Обшук був досить "інтелігентний" – мої речі та речі дітей не чіпали. Забрали всю техніку і телефон Андрія, мій мобільний телефон, мій планшет, гроші. Андрію наказали одягатися і йти за ними. З речей нічого не дозволили взяти з собою, тільки запасні штани. Сказали, що забирають його ненадовго, на кілька днів", – розповіла дружина Андрія.
Вона встигла підписати документ із перерахуванням вилучених речей. На якій підставі затримали чоловіка, їй не повідомили.