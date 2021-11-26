Україна забезпечена тест-системами на COVID-19 на три місяці наперед, - Кузін
Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми як МОЗ на рівні кожної області забезпечили тримісячний запас тест-систем. Якщо в нас будуть пікові перевантаження, то лабораторія зуміє працювати 1,5-2 місяці без затримки під час пікових перевантажень. Щоб розвантажити області, в нас створено чотири хаби, які досить швидко можуть виконати велику кількість досліджень. Це хаби в Тернопільській, Одеській областях, Києві та Харкові. Вони оснащені сучасним обладнанням, яке дає змогу максимально швидко робити велику кількість досліджень", - сказав він.
При цьому Кузін уточнив, що зазначені хаби було створено за кошти донорів у рамках проекту з дооснащення лабораторних центрів і лабораторних підрозділів на рівні областей. "Основний донор у цьому проекті - ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я)", - наголосив він.
Головний санітарний лікар зазначив, що приватна медицина не залучалася до проекту створення лабораторних хабів, щоб не залежати від приватного сектора в питаннях епідемічної безпеки. Незважаючи на те, що на початку епідемії приватний сектор запропонував механізм створення хабів, його реалізовано на рівні держави, підтвердив Кузін.
"Приватний сектор пропонував аналогічну модель, але щоб хаби створювалися на рівні приватних закладів охорони здоров'я або на рівні приватних лабораторій, і щоб держава постійно закуповувала в них певні послуги. Проте ми вирішили піти більш стійким шляхом, тому що не хочемо в питаннях епідемічної безпеки залежати від приватного сектора, бо розуміємо, що в деяких моментах такі хаби є елементом реагування держави на надзвичайні ситуації", - пояснив він.