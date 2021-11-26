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Якби ми зібрали всі 16 тис. зареєстрованих в Україні ЗМІ, то не всі б змогли поставити запитання, - прессекретар Зеленського Никифоров

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Якби ми зібрали всі 16 тис. зареєстрованих в Україні ЗМІ, то не всі б змогли поставити запитання, - прессекретар Зеленського Никифоров
Ідея проведення пресконференції Володимира Зеленського з'явилася спонтанно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прессекретар президента заявив під час спілкування з журналістами.

Коментуючи інформацію, чому саме 30 медіа допустили на пресконференцію, він сказав: "А чому б не 30? Ми просто порахували, який формат був би таким, щоб з одного боку ми змогли запросити якомога більше авторитетних журналістів, а з іншого боку, щоб це була якась комфортна, ґрунтовна, якісна, спокійна розмова з акцентом саме на якість, а не на кількість".

За словами Никифорова, Зеленський полюбляє експериментувати з форматами.

"Навіть якби ми зібрали всі 16 тис. зареєстрованих в Україні офіційно ЗМІ, не всі змогли б поставити запитання. Я б надавав слово журналістам, за 3-4 години, ті ж самі 30-35 людей змогли б поставити запитання. Я не бачу проблеми. Якби надавав слово журналістам, то це були б приблизно ті самі видання, які ми і запросили на цей захід", - пояснив прессекретар президента. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП назвали ЗМІ, які запросили на пресмарафон Зеленського

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Топ коментарі

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    оно без суфлера и сказать-то ничего не может - сидит, кривляется и гнусавит бредятину....
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Знаємо ми ці "виходи" ... для відводу очей.
    І бачимо яка в них редакційна політика.
  • Игорь Юрьевич 0f4c2b2c
    От эго голоса блевать хочется, гнуснявое чмо ничего нового не скажет, как всегда п@здеть только может
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