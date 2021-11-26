Терміни введення другої дози COVID-вакцини справді пропустили майже 150 тис. українців, - Кузін

Визначені інструкцією терміни введення другої дози вакцини проти COVID-19 справді пропустили майже 150 тис. українців, повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

В інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" він зазначив, що під час оцінки цього показника слід враховувати, що в Україні є досить гнучкі терміни між введенням першої та другої дози, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми порахували мінімально можливі інтервали між введенням двох доз, вийшло, що справді майже 600 тис. українців ще не зробили другого щеплення. Але якщо говорити про тих, хто справді не зробив другої дози у визначені інструкцією терміни, то таких орієнтовно 150 тис. осіб", - сказав він.

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Стримувати громадян від отримання другої дози може й той фактор, що в помаранчевих зонах є низка закладів, де дозволяють використовувати так звані жовті сертифікати, які можна отримати після першої вакцинної дози, пояснює Кузін.

"Люди вважають, що сертифікат їм потрібен не для захисту від вірусу, а щоб користуватися громадським харчуванням, тому не поспішають робити друге щеплення, вважаючи, що область не зайде до "червоної" зони", - констатує він.