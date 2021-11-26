Бойкот каналів "Україна" та "Україна 24" підтримую. "Слугам" там підготували таку роль, щоб нас мали зверху, - Богуцька

"Слуга народу" Ліза Богуцька підтримує спільне рішення фракції щодо бойкоту каналів олігарха Ахметова "Україна" та "Україна 24".

Про це вона написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора мої колеги-депутати опублікували колективний лист про те, що не мають наміру терпіти образи і шантаж від Ахметова через його активи, що говорять, - ТБ-канали "Україна" та "Україна 24". І їх ігноруватимуть. Я не буду тут публікувати весь лист. Його можна легко знайти в інших колег. Коротко: Приєднуюсь. Ширше: ми (загалом, як депутати СН) взагалі повинні ігнорувати олігархічні канали. Це стосується і "Прямого", і "5-го" і "НАШого", і тих, що вже, слава Богу, мовлять для вузького кола співчувальників на Ютуб-каналі. За весь час нашої каденції я була на ефірах кілька разів. І не прагну заповнювати простір, відведений для образ і нападок", - написала нардепка.

За її словами, вперше в історії сучасної України влада не має свого ТБ-рупору.

"Немає жодного каналу, де влада будує свою інформаційну політику. Нормально, адекватно, зрозуміло, спокійно. Адже наші депутати (багато) реально роблять багато корисних речей. Як і в законотворчій діяльності, так і на округах, а також поза парламентською роботою. Просто як люди – вони цікаві та змістовні. Але хто це знає?", - порушує питання вона.

"Думаю, що швидше за все ви просто посміхнулися, читаючи про те, що такі депутати взагалі існують, а тим більше, в СН. А чи знаєте чому? Тому що всі канали, які відчувають загрозу від влади, формують іншу думку. Про те, що наші депутати - дурники, мовляв, нетямущі та нікчемні, домогосподарки та весільні фотографи. А якщо і професори, то дипломи обов'язково куплені. І взагалі "Слуги", нібито, - це шкідники та моральні виродки, яких вітер змін закинув у Раду і так само протягом винесе назад. І коли готується якесь токшоу, воно наперед передбачає виставити "слуг" повними ідіотами. Знаєте вираз "собака знизу"? І чим вона відрізняється від "собаки згори"? Так ось: представники влади на всіх згаданих вище каналах (+ "Суспільне", "Еспресо" та інші, які працюють на аутсорсі у Порошенка), видаються собакою знизу. Тобто, нам підготували таку роль, щоб нас мали зверху, - продовжує Богуцька.

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Крім того, вона зазначає, що навіть у їхній фракції є різні робочі думки, є суперечки, дискусії. Є необхідність доносити наші обговорення людям і мати зворотний зв'язок через залучення глядачів до процесу. Але немає такої можливості. Тому багато депутатів ходять не зі своїм порядком, а щоб на токшоу просто відбитися від зграї голодних ворон. Позиція оборони влади від олігархів – це принизлива та програшна позиція, переконана парламентарка.

Тому, як підкреслює Богуцька, колективне рішення щодо бойкоту каналів Ахметова вона категорично підтримує, але вважає це напівзаходом.

"Сподіваюся, що "Закон про олігархів" ситуацію виправить, але надія така собі, не переможна. Мерзотників треба давити відразу, а не попереджати їх за пів року. Інакше вони встигнуть вакцинуватись від небезпеки. А деякі й двічі. І навіть бустерно, щоб їх ніякий закон не зламав. Деякі журналісти, яких навіть не хочеться називати таким прекрасним словом, померли для мене давно. Їхній пропагандистський цвинтар росте і нещодавно поповнився ще кількома новими могилками. Цвинтар я назвала "Скабеївський". Так ось: похорон останнього відбувся вчора. Як пам'ятник - пірамідка Маслоу (зі зламаною верхівкою, але міцними базовими потребами). Є багато журналістів, яких я шаную безперечно. За професіоналізм, за емоційність, за порядність. І впевнена, що дорога на "Скабеївський" їм не загрожує. Навіть якщо у нас різні політичні позиції та різний підхід до написання статей чи ведення програм", - резюмувала вона.

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