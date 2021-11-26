Не встигли використати: в Україні утилізують понад 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca

В Україні утилізують понад 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca, термін придатності якої збіг у кінці жовтня.

Як аовідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, утилізації буде підлягати лише вакцина "Астразенека", яка мала термін придатності до кінця жовтня. Наразі цю вакцину вже вилучили з обороту.

"Першим етапом утилізації йде рішення про припинення її використання, а вже після цього проводять перерахунок на рівні кожного пункту щеплення. Відтак вакцину звозять до складів, звозять до національного складу, тоді оформляють договір на утилізацію, і лише після того передають профільній організації, яка має відповідну ліцензію", - сказав Кузін.

На питання журналіста, скільки приблизно доз буде утилізовано, він відповів: "Трохи понад 400 тисяч. Регіони вже підрахували ці залишки. Це вакцина, отримана в рамках гуманітарної допомоги. Її отримувачем був Центр громадського здоров'я".

Кузін також пояснив, чому вакцину не встигли використати.

"Мені здається, що доволі сильний вплив на це мали певні антивакцинальні настрої та міфи про певний відсоток тромбозів, погану переносність, про її неефективність тощо. Траплялося, що люди приходили в пункт щеплень і просили все що завгодно, тільки не AstraZeneca. Навіть попри те, що багато вакцинованих людей отримали саме цей препарат, і жодних нарікань не мають", - розповів головний санлікар.

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