Наступного тижня НАТО обговорить способи стримування Росії, - глава МЗС Литви Ландсберґіс
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НАТО планує обговорити способи стримування Росії на саміті наступного тижня.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсберґіс в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Зеркало тижня".
За його словами, президент Росії Володимир Путін, можливо, використовує прикордонну кризу в Білорусі як відволікання від інших дій, щоб викликати регіональну нестабільність.
Криза на кордоні включає тисячі мігрантів з країн Близького Сходу та Африки, які намагаються перетнути кордон з Білоруссю в країнах-членах Європейського Союзу, таких як Польща, Латвія та Литва.