"Це невелике навантаження для Німеччини", - Лукашенко вчергове закликав ФРН забрати мігрантів до себе
Про він заявив сьогодні, спілкуючись із біженцями біля ТЛЦ поряд із пунктом пропуску "Брузги" на білорусько-польському кордоні, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.
"Тут більшість людей, які хочуть возз'єднати свої сім'ї, заберіть цих людей до себе. Це невелике навантаження для Німеччини. Але блокують це все поляки", - заявив Лукашенко.
Він також закликав польську сторону пропустити біженців до Німеччини.
Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, у розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель озвучував своє прохання забрати мігрантів з білоруського кордону, мотивувавши його тим, що більшість з цих людей прагне з'єднатися з родинами, що мешкають на території ЄС.
Пізніше уряд Німеччини назвав неприйнятною пропозицію білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо створення гуманітарного коридору до Німеччини для двох тисяч мігрантів та шукачів притулку.