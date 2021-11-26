"Це невелике навантаження для Німеччини", - Лукашенко вчергове закликав ФРН забрати мігрантів до себе

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, закликав народ Німеччини дати притулок біженцям з білорусько-польського кордону.

Про він заявив сьогодні, спілкуючись із біженцями біля ТЛЦ поряд із пунктом пропуску "Брузги" на білорусько-польському кордоні, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.

"Тут більшість людей, які хочуть возз'єднати свої сім'ї, заберіть цих людей до себе. Це невелике навантаження для Німеччини. Але блокують це все поляки", - заявив Лукашенко.

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Він також закликав польську сторону пропустити біженців до Німеччини.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, у розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель озвучував своє прохання забрати мігрантів з білоруського кордону, мотивувавши його тим, що більшість з цих людей прагне з'єднатися з родинами, що мешкають на території ЄС.

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Пізніше уряд Німеччини назвав неприйнятною пропозицію білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо створення гуманітарного коридору до Німеччини для двох тисяч мігрантів та шукачів притулку.