Зеленський про запрошених на пресмарафон журналістів: Прочитав, що покликали тільки моїх друзів. А я одразу побачив Шустера

На сьогоднішній пресмарафон президента Володимира Зеленського не запрошували виключно тих журналістів, що лояльно ставляться до чинної влади.

Про це глава держави Володимир Зеленський заявив сьогодні, починаючи пресмарафон, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені сказали, не сказали, а я прочитав, що ми покликали тільки моїх друзів. Я одразу побачив Савіка (Шустера. - Ред). (Сміється. - Ред.). Там будуть ще інші. Я готовий зі всіма спілкуватися", - зазначив він.

"В мене в кишені немає медіа, але є результат", - додав він.

Читайте також: В ОП назвали ЗМІ, які запросили на пресмарафон Зеленського