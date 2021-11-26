Оточення Ахметова втягує його в держпереворот. Не можна воювати проти свого народу і президента, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в нього є інформація, що Рінат Ахметов братиме участь в державному перевороті.

Про це Зеленський повідомив під час пресмарафону, передає Цензор.НЕТ.

"В нас виклики не тільки з боку Російської Федерації та ймовірної ескалації. В нас виклики є внутрішні. І коли ми отримуємо інформацію з різних форматів, вони уже фіксують дві речі: великі виклики, чи може бути ескалація з боку Росії, проводять консультації з ними", - зазначив президент.

За його словами, є великі виклики всередині України, які вже фіксують розвідки інших країн.

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"Живу в цьому процесі. Отримав інформацію, що 1 числа в нашій державі буде дрежавний переворот. Цікава ж інформація? Важлива інформація. 1-2 грудня. Можу сказати, що в нас є не тільки агентурна інформація, є навіть звукова інформація, де представники з України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті. Що будуть залучені 1 млрд долларів. Це підстава бізнесмена Ахметова. Його втягують у війну проти України. Він розпочав її. Це буде його велика помилка. Не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом Україн", - пояснив президент.

Сам Зеленський в цю інформацію не вірить та тікати з країни не збирається.

Також Зеленський запросив Ахметова на Банкову "послухати інформацію, якою можна поділитися".

Президент додав, що голоса Ахметова та Вадима Новінського на записі не було.

"Я вам кажу, говорять про деякі прізвища і говорять про нього (Ахметова. - Ред.). Тому я і кажу, що я вважаю, що це небезпечна ситуація і його втягують у цю історію. Якби це було в іншій державі, не говоритиму в якій, зараз би до нього приїхали, ви розумієте, що відбувалося б. Але ми ж розумні люди. Я не хочу. Я хочу лише стабільності", - підсумував він.

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