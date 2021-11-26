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Єрмак найближчим часом зв'яжеться з адміністрацією РФ. Західні партнери вимагають підтримувати зв'язок, - Зеленський

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Єрмак найближчим часом зв'яжеться з адміністрацією РФ. Західні партнери вимагають підтримувати зв'язок, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зазначив що західні партнери вимагають від України підтримувати зв'язок Росією.

Про це Зеленський повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Я щоденно розмовляю з лідерами різними, вчора був Мішель, Меркель, вони хочуть, щоб ми почали спілкуватися з РФ, обов'язково буде дзвінок. Вони хочуть контакту нашої адміністрації і адміністрації РФ. Я думаю, що найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати", - зазначив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Aleksandr Ermak
    зеля ноль, точно ноль
  • Ksenia VB
    Брехунець поганий. Захід тобі від початку не радив мати прямий контакт з пуйлом. Але ж ти сам вклав свою шию у зашморг.
  • Александр Петров fb6b30c7
    А потом скажет, что партнёры сказали дать воду в Крым, а потом, что Донбасс должен вернутся в Украину на условиях свинособакит
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