Єрмак найближчим часом зв'яжеться з адміністрацією РФ. Західні партнери вимагають підтримувати зв'язок, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив що західні партнери вимагають від України підтримувати зв'язок Росією.

Про це Зеленський повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Я щоденно розмовляю з лідерами різними, вчора був Мішель, Меркель, вони хочуть, щоб ми почали спілкуватися з РФ, обов'язково буде дзвінок. Вони хочуть контакту нашої адміністрації і адміністрації РФ. Я думаю, що найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати", - зазначив Зеленський.

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