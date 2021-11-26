Прощання з Олександром Омельченком відбудеться 29 листопада в Колонній залі КМДА

У понеділок, 29 листопада, у Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх) відбудеться прощання з Олександром Омельченком. Попрощатись із колишнім очільником Києва містяни зможуть із 10:00 до 13:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт КМДА.

"Герой України, кавалер ордену ІІІ ступеня Князя Ярослава Мудрого, Заслужений будівельник України, Почесний громадянин міста Києва, удостоєний багатьох інших відзнак, очільник Києва з 1996 року до 2006 року Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після перенесеного захворювання на COVID-19. Останній місяць він перебував на лікуванні в закладі охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

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В КМДА підкреслили, що церемонія прощання відбуватиметься з дотриманням санітарних норм та карантинних обмежень. На вході до приміщення КМДА перевірятимуть наявність "зеленого" COVID-сертифіката, негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена, терміном дії 72 години, чи документа про одужання.

До Колонної зали допускатимуть групи людей у визначеній кількості для дотримання протиепідемічних обмежень.