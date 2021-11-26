Зеленський про деолігархізацію в Україні: Ми на початку великого процесу. Нічого особистого
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Стосовно питання деолігархізації Україна перебуває на початку великого процесу та "великої війни".
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо деолігархізації, я вважаю, що ми на початку великого процесу. І ми у прогресі, і ми у великій війні щодо деолігархізації", - сказав глава держави.
Зеленський також стверджує, що у питанні деолігархізації у нього "немає нічого особистого".
"Я до великого бізнесу ставлюся з повагою щодо робочих місць. Але дуже важливо, щоб великий бізнес не був олігархатом і впливав на медіа, політиків. Мені здається, це дуже важливо", - додав він.