Зеленський про деолігархізацію в Україні: Ми на початку великого процесу. Нічого особистого

Стосовно питання деолігархізації Україна перебуває на початку великого процесу та "великої війни".

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо деолігархізації, я вважаю, що ми на початку великого процесу. І ми у прогресі, і ми у великій війні щодо деолігархізації", - сказав глава держави.

Зеленський також стверджує, що у питанні деолігархізації у нього "немає нічого особистого".

"Я до великого бізнесу ставлюся з повагою щодо робочих місць. Але дуже важливо, щоб великий бізнес не був олігархатом і впливав на медіа, політиків. Мені здається, це дуже важливо", - додав він.

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