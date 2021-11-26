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Зеленський про деолігархізацію в Україні: Ми на початку великого процесу. Нічого особистого

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Зеленський про деолігархізацію в Україні: Ми на початку великого процесу. Нічого особистого
Стосовно питання деолігархізації Україна перебуває на початку великого процесу та "великої війни".

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо деолігархізації, я вважаю, що ми на початку великого процесу. І ми у прогресі, і ми у великій війні щодо деолігархізації", - сказав глава держави.

Зеленський також стверджує, що у питанні деолігархізації у нього "немає нічого особистого".

"Я до великого бізнесу ставлюся з повагою щодо робочих місць. Але дуже важливо, щоб великий бізнес не був олігархатом і впливав на медіа, політиків. Мені здається, це дуже важливо", - додав він.

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Именно поэтому: Фирташу списали сто ярдов, Ахметову 13, Бене простили штраф ;,5 ярда, и Кауфману соответственно. Борьба с олигархами она такая!
  • Pravda Pravda 55d435b3
    Ніколи дураку не докажеш що він дурак. Бо дураки цього Не зрозуміють.
  • Василь Довганенко 7230397a
    От не вірю, і все. Просто не вірю. Було б в зєіли бажання. алагархи б попали в ДТП, випали б як Чечитов з балкону, чи як теща в анекдоті наїлися б грибів...
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